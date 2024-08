Scontro tra due auto in via del Circuito [FOTO]

Uno scontro tra due automobili si è verificato in via del Circuito, all'angolo con via Punta Penna, nella tarda mattinata di oggi, 12 agosto. Erano infatti passate da poco le ore 13 quando le vetture, una Toyota Yaris e una Seat Alhambra, hanno impattato l'una contro l'altra, con la Seat che nell'urto è andata a colpire la fiancata sinistra della Toyota.

L'incidente, per la precisione, è avvenuto di fronte a una nota pasticceria. In base alle prime informazioni, non dovrebbero esserci feriti. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine per effettuare i rilievi di rito. La dinamica alla base del sinistro è ancora tutta da verificare, anche per stabilire eventuali responsabilità dei due conducenti.