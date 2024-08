Montesilvano, famiglia rimasta chiusa fuori: intervengono i vigili del fuoco

L'arrivo dei vigili del fuoco e l'uso di una scala hanno risolto i problemi per una famiglia di Montesilvano, lungo via Umbria, in vacanza nei giorni caldi d'agosto, che si è ritrovata nella serata di ieri, 17 agosto, con la chiave spezzata e l'impossibilità di rientrare in casa.

Il fatto è accaduto vero le ore 23 e si è risolto in circa 2 ore. I bagnanti, nel rientro in appartamento affittato per la stagione estiva, stavano facendo ritorno quando, infilata la chiave nella serratura, essa stessa si rompe e impedisce alla famiglia di tornare nell'abitazione.

Sono stati allertati, successivamente, i pompieri che, con l'utilizzo di una scala, sono riusciti ad accedere al balcone dell'appartamento e, grazie anche alla finestra rimasta aperta, entrare per poi aprire dall'interno.

Conclusa l'operazione, la famiglia e' rientrata a casa e la situazione e' ritornata alla normalità