37enne arrestato a Montesilvano con 300 grammi di droga

Durante controlli mirati sui furti in appartamento, la squadra mobile ha arrestato a Montesilvano un 37enne residente nel Pescarese. Gli agenti erano alla ricerca di alcuni veicoli, potenzialmente in uso ai ladri per mettere a segno i loro colpi nelle abitazioni. In particolare, una vettura corrispondente alle descrizioni è stata individuata in via Vestina e fermata per una verifica.

Il conducente da subito si è mostrato insofferente e nervoso, insospettendo gli investigatori che pertanto hanno deciso di procedere alla perquisizione della macchina, riuscendo a trovare un involucro con 164 grammi di cocaina nascosta nella tasca del sedile del passeggero.

A quel punto la perquisizione si è estesa al domicilio dell'uomo, in un altro comune della provincia, dove i poliziotti hanno rinvenuto circa 10 grammi di cocaina e 120 grammi di hashish, oltre a materiale da confezionamento e un bilancino di precisione. La droga è stata quindi sequestrata, mentre il 37enne è finito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.