Onda travolge anziana a Francavilla al Mare, salvata dalla bagnina

Ieri, 28 agosto, a Francavilla al Mare è stata salvata una 76enne, travolta da un’onda improvvisa. Estate molto impegnativa per gli Angeli del Mare Fisa (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) ogni giorno operativi sulle spiagge in situazioni d’emergenza, di sicurezza e salvamento.

Allo stesso tempo continua l’azione di sensibilizzazione ai pericoli del mare, troppo spesso sottovalutati dai bagnanti che poi si ritrovano in situazioni di pericolo per la loro stessa vita. "Ringraziamo la guardia costiera per il pronto intervento a ogni operazione di salvataggio", scrivono gli Angeli del Mare in una nota. Questo il racconto della bagnina Michela Gargiulo, che è corsa in aiuto dell'anziana: