Violento incidente tra un camion e un furgone, code sulla circonvallazione [FOTO]

Violento incidente tra un camion e un furgone nella tarda mattinata di oggi, 16 settembre, sulla circonvallazione in prossimità dell'uscita “Centro-porto”, più precisamente nel tratto compreso tra gli svincoli per Sambuceto e l'asse attrezzato in direzione nord. Sul posto i sanitari del 118, che hanno portato in pronto soccorso il conducente del furgone, e i vigili del fuoco.

Come prevedibile il traffico è andato in tilt, con lunghe code formatesi nei pressi del luogo dove è avvenuto lo scontro tra i due mezzi, che in base alle prime informazioni si sarebbero tamponati. I rilievi sono stati affidati alla polstrada di Chieti.