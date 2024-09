Ruba il contenitore delle mance in un ristorante di Portanuova, denunciato

Nell’ambito dell’attività svolta dalla Polizia di Stato in tema di prevenzione e contrasto ai reati predatori, gli agenti della volante di Pescara hanno denunciato un 23enne. Il giovane viene ritenuto l’autore di un furto avvenuto nei primi giorni di settembre in un ristorante di Portanuova: nella serata di ieri è stato rintracciato dagli agenti mentre, in zona Rancitelli, era seduto sul ciglio della strada. Grazie allo spirito di osservazione degli agenti, è stato notato e sottoposto a controllo.

Risultato sprovvisto di documenti di riconoscimento, è stato condotto in Questura per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Durante lo svolgimento delle attività di rito, l’uomo è stato riconosciuto dai poliziotti quale autore del colpo messo a segno quasi un mese fa all’interno dell’attività. È stato perciò denunciato per furto aggravato per aver portato via, con destrezza, il contenitore delle mance contenente oltre 140 euro. Il 23enne è stato identificato grazie ai filmati dei sistemi di videosorveglianza del locale, visionati all’atto del sopralluogo, dove si vedeva in maniera chiara l’autore del furto.