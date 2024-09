Visibile anche a Pescara la nube dell'incendio di Pineto, protezione civile: "Chiudete le finestre"

A seguito dell’incendio scoppiato nel capannone di un’azienda chimica a Scerne di Pineto, in provincia di Teramo, si è propagata un'enorme nube di fumo nero, visibile anche nella nostra città. La Protezione civile di Pescara è in contatto diretto con l'Arta, che sta monitorando la situazione e sta effettuando tutte le analisi del caso sulla qualità dell'aria. Alla luce di quanto accaduto, dal Comune si consiglia, a scopo precauzionale, di chiudere tutte le finestre, sull'intero territorio di Pescara. Seguiranno aggiornamenti.

Intanto il sindaco di Pineto, Alberto Dell’Orletta, in collegamento con il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, insieme agli altri sindaci dei comuni limitrofi e al tavolo di coordinamento della Prefettura, ha comunicato che i Comuni sono in fase di predisposizione delle rispettive ordinanze sindacali in merito all’emergenza sull’incendio alla zona industriale di Scerne di Pineto. Tra le misure che verranno adottate vi saranno sicuramente la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido nei comuni di Pineto, Roseto degli Abruzzi, Atri, Morro d’Oro e Notaresco per la durata di 1 giorno; la sospensione delle attività produttive per l’intero territorio di Pineto e per tutte le attività presenti entro un raggio di 2 km dal sito dell’incendio, per la durata di 1 giorno.