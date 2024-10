Quindicenne accoltellato a Pescara, fermato il presunto autore

I poliziotti della Squadra Mobile e delle Volanti hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un diciottenne, presunto responsabile del tentato omicidio di un 15enne. Ieri sera, alle ore 20:30 circa, gli agenti della Questura di Pescara sono intervenuti in via Firenze, a seguito della segnalazione di un giovane con lesioni di arma da taglio. La vittima è stata rintracciata in una farmacia nelle immediate vicinanze del luogo dei fatti, dove aveva trovato rifugio dopo l'aggressione. Il minore presentava ferite su varie parti del corpo e veniva pertanto trasportato d'urgenza in ospedale.

Le indagini si sono subito concentrate sulla sfera privata della vittima e hanno permesso di accertare che, quella sera, il minore avrebbe incontrato un giovane che frequenta una ragazza che, nel recente passato, aveva avuto una relazione con un suo amico. Sarebbe nata una lite verbale e l'odierno fermato, dopo aver estratto un coltello, con ferocia si è scagliato verso il minore colpendolo ripetutamente. I successivi accertamenti, svolti in maniera celere dagli investigatori, hanno permesso di chiarire la dinamica dei fatti.

Nell'immediatezza, infatti, gli agenti intervenuti hanno raccolto le dichiarazioni delle persone che avevano assistito all'episodio e acquisito le immagini estrapolate da vari sistemi di videosorveglianza, riuscendo così a comprendere l'esatta dinamica e individuare il presunto responsabile. Sono scattate quindi le ricerche e, stamattina, il giovane è stato individuato: nella scorsa notte non aveva fatto rientro a casa, nascosto in un comune di un'altra provincia.

Ora il 18enne si trova in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il 15enne è stato accoltellato di fronte a un bar e poi si è trascinato fino all'incrocio con via Trieste, dove si trova la farmacia alla quale ha chiesto aiuto. A quel punto è scattato l'allarme, con l'arrivo del 118 e della Polizia. Attualmente, per fortuna, il giovane è fuori pericolo: ha riportato alcune lesioni ed è ricoverato al Santo Spirito con una prognosi di 30 giorni.

Dopo i primi accertamenti sul posto da parte della squadra Volante, le indagini sono state poi condotte dalla squadra Mobile. La vicenda aveva colpito in modo particolare la nostra città, ancora scossa dall'omicidio del 16enne Christopher Thomas Luciani, brutalmente ucciso da due coetanei con 25 coltellate, lo scorso 23 giugno, in un parco del centro della città, per un piccolo debito di droga.