Fa esplodere fuochi d'artificio in pieno centro, denunciato un 18enne

Ieri mattina gli agenti della questura hanno denunciato un 18enne per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose. Nello specifico, intorno alle ore 12 i poliziotti, impegnati nell’ordinario servizio di controllo, hanno notato dei fuochi d’artificio esplosi in pieno centro, più precisamente nel tratto di strada che collega piazza Italia con corso Vittorio Emanuele II.

Individuato il punto esatto in cui erano stati accesi i fuochi, hanno messo in sicurezza l’area anche in considerazione della circolazione stradale particolarmente intensa a quell’ora. Il giovane, a suo dire, voleva festeggiare un matrimonio. Accertati i fatti, gli agenti hanno interrotto l’esplosione e hanno denunciato l’autore delle accensioni non autorizzate che avrebbero potuto arrecare danno alle strutture e ai numerosi veicoli presenti.