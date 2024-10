Se ne va a spasso nonostante gli arresti domiciliari: 39enne in manette per evasione

Nel pomeriggio di ieri, 4 ottobre, un 39enne è finito in manette con l’accusa di evasione dopo essere stato sorpreso in giro nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare. In particolare, verso le ore 17, gli agenti di una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara lo hanno incrociato mentre passeggiava in pieno centro e lo hanno subito riconosciuto.

Dopo averlo fermato e aver verificato che si trattava proprio della persona destinataria della misura restrittiva, i poliziotti lo hanno accompagnato in questura. Effettuati i controlli del caso, si è poi proceduto all’arresto dell’uomo, che è stato trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria.