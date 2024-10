Una mamma è stata investita questa mattina da un'auto in via Fonte Romana, davanti alla primaria Renzetti (istituto comprensivo Pescara 10), mentre stava attraversando la strada con suo figlio per portarlo a scuola. Il fatto si è verificato intorno alle ore 8.

Il traffico veicolare, già di per sé intenso in quella fascia oraria, è andato in tilt per consentire le operazioni di soccorso alla donna. Sul posto un'ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia locale.