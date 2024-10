Scontro tra un'auto e una moto in via Pescarina a Spoltore [FOTO]

Un incidente tra un’automobile e uno scooter, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato nel pomeriggio di ieri, 7 ottobre, in via Pescarina a Spoltore intorno alle ore 14:15. Lo scontro ha coinvolto una Opel Crossland, guidata da un uomo che stava percorrendo la strada con direzione Spoltore centro. Giunto in corrispondenza della via di accesso al civico 13, l'uomo ha effettuato una manovra di svolta a destra entrando in collisione con lo scooter Kymco, in sella al quale c’era un minorenne.

Il giovane, proveniente da dietro, stava percorrendo via Pescarina nel medesimo senso di marcia. La causa della collisione è ancora da accertare con esattezza. Come detto non si è reso necessario l’intervento dei soccorritori del 118 e il sinistro è stato classificato con soli danni ai veicoli. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia Locale di Spoltore, diretti da Panfilo D’Orazio.