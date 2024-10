Carambola in via Fonzi a Spoltore, coinvolti 3 veicoli [FOTO]

Carambola tra tre auto ieri pomeriggio in via Fonzi, a Spoltore. Intorno alle ore 14, all’altezza del numero civico 137 nei pressi della farmacia, una 65enne alla guida di una Jeep Renegade in direzione mare-monti ha impattato con una Fiat Panda in fermata per carico/scarico, con motore acceso, la cui proprietaria era intenta a scaricare il portabagagli.

A seguito di questo urto è rimasta coinvolta nel sinistro anche una Opel Agila in sosta. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Spoltore per effettuare i rilievi di rito. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Si sono registrati soltanto lievi disagi al traffico, risolti tuttavia in poco tempo.