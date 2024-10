Beccato in auto con 3,2 kg di cocaina, 19enne in manette

Continuano i servizi preventivi e repressivi del personale della Polizia di Stato finalizzati a contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un 19enne residente in provincia di Teramo, fermato in una zona centrale della città e trovato in possesso di circa kg. 3,2 di cocaina. Gli investigatori, insospettiti dall’auto a noleggio condotta dal giovane e da alcune manovre il cui unico fine sembrava essere quello di assicurarsi di non essere seguito, hanno deciso di fermare la vettura e procedere ad un controllo.

Il conducente ha manifestato un nervosismo ingiustificato e quindi i poliziotti hanno ritenuto opportuno effettuare una perquisizione accurata del veicolo, grazie alla quale hanno subito rinvenuto, occultati sotto il sedile del passeggero, 5 blocchi di cocaina pressata e confezionata sottovuoto. Si calcola che lo stupefacente, una volta tagliato e rivenduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare ricavi ben superiori ai 300.000 euro. Per tali ragioni il 19enne è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.