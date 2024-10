Scontro tra due auto sulla rotonda del ponte della LibertÃ  [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, sulla rotonda del ponte della Libertà, meglio noto come ‘Ponte di Capacchietti’. Per cause ancora in corso di accertamento, poco prima delle ore 14 si sono scontrate improvvisamente tra loro due auto: una Fiat Panda e una Opel Meriva.

Quest'ultima proveniva dal ponte e ha impattato con la Panda, che invece dalla rotatoria stava svoltando verso via Valle Roveto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale per effettuare i rilievi di rito e dirigere la circolazione, tornata poi regolare nel giro di poco tempo. Non si sono fortunatamente registrati feriti.