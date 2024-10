Mezzo pesante in avaria, SS 81 chiusa a Cepagatti

A causa di un mezzo pesante in avaria, il traffico è temporaneamente bloccato sulla SS 81 “Piceno Aprutina” al km 131,400, in entrambe le direzioni, in località Cepagatti. La chiusura della strada statale alla circolazione si è resa necessaria per permettere lo svolgimento delle operazioni di recupero del veicolo.

La viabilità è stata provvisoriamente indirizzata sulla provinciale 602, con apposite indicazioni sul posto. Sono intervenute le squadre dell'Anas per gestire la situazione e per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.