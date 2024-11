49enne cade dal balcone di casa a Villa Raspa di Spoltore: morto

Questa mattina, poco prima delle ore 7, un 49enne di Villa Raspa di Spoltore ha perso la vita dopo essere precipitato in via Messina da un’altezza di dieci metri. Come si legge su Spoltore Notizie, l’uomo, residente nella frazione, sarebbe finito nel vuoto dal balcone della sua abitazione per circostanze ancora da chiarire. L’impatto è stato fatale e a nulla, purtroppo, sono valsi i soccorsi del 118.

Sul posto si sono recati i carabinieri della caserma di Spoltore e del nucleo radiomobile di Pescara. Tra le ipotesi formulate dagli inquirenti per ricostruire la vicenda c'è anche quella del gesto estremo, ma non si esclude un malore che potrebbe aver provocato la caduta. Sarà l’autopsia, eventualmente, a fare maggior chiarezza su questo tragico episodio.