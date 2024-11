Scappa dopo aver provocato un incidente a Spoltore, rintracciato dai vigili urbani

Scappa dopo aver provocato un incidente ma viene rintracciato dopo poche ore grazie al lavoro investigativo della polizia locale di Spoltore. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 2 novembre e a riferirlo è Spoltore Notizie. Una Volkswagen Polo, guidata da un ragazzo del posto che si trovava insieme alla sua compagna, mentre percorreva la SR602 in direzione Villa Raspa-Santa Teresa è stata urtata violentemente sulla fiancata laterale da una Fiat Panda che proveniva dal senso opposto e aveva invaso la corsia di marcia. Subito dopo lo scontro, la Panda è fuggita in direzione Pescara facendo perdere le proprie tracce.

Appena giunta la segnalazione alla sala operativa, i vigili urbani si sono messi alla ricerca del veicolo, anche raccogliendo alcune componenti della carrozzeria che erano rimaste sull’asfalto. Nell’arco di poche ore gli agenti hanno individuato, dietro un condominio di Spoltore, l'auto in questione con evidenti danni sulla fiancata e senza un pezzo di carrozzeria. A quel punto il conducente, messo di fronte al fatto compiuto, non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. Per i due fidanzati solo un grande spavento e qualche danno al veicolo, ma nessuna conseguenza fisica.