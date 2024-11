Violento scontro tra due auto in contrada Cavaticchio a Spoltore [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, 6 novembre, in contrada Cavaticchio a Spoltore. Due i mezzi coinvolti: una Fiat 500, alla cui guida era una 25enne residente a Pianella, e una Fiat Panda della Asl condotta da un 25enne residente a Foggia. Lo scontro è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Monte Bianco.

Sul posto si è recata una pattuglia della polizia locale di Spoltore, che si è occupata di ricostruire la dinamica, mentre un mezzo della Sicurezza e Ambiente è intervenuto per ripulire la carreggiata dai detriti e dai liquidi fuoriusciti dai veicoli. Ad avere la peggio è stata la ragazza sulla Fiat 500, trasportata nel vicino ospedale di Pescara per accertamenti; tuttavia le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni.