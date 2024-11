Denunciato un 40enne di Cepagatti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nella tarda serata di ieri, 15 novembre, i Carabinieri della Stazione di Cepagatti, in via Matilde Serao, nel corso di controlli alla circolazione stradale, hanno fermato un quarantenne alla guida di una Citroen. Al momento del controllo, nell’abbassare il finestrino, dall’interno del veicolo proveniva un forte odore di tabacco bruciato (tipico degli stupefacenti).

A questo punto i militari dell'Arma effettuavano una perquisizione personale e veicolare nel corso della quale venivano rinvenuti grammi 12,70 di hashish, già suddiviso in quattro dosi. L’uomo è stato segnalato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio e la sostanza rinvenuta sottoposta a sequestro.