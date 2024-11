Fermata unâ€™auto in via del Santuario, 44enne trovato con la cocaina

Nella serata di mercoledì la squadra mobile, nell'ambito di un servizio di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti nel centro cittadino, ha proceduto al controllo di un’auto in via del Santuario condotta da un 44enne con precedenti. Dopo una perquisizione personale, l’uomo veniva trovato nella detenzione di due involucri contenenti della cocaina per un peso di 70 grammi occultati addosso.

Nel prosieguo dell’attività è stata perquisita anche la sua abitazione dove veniva rinvenuto ulteriore narcotico per un totale di 144,4 grammi di cocaina oltre all’utile materiale per il confezionamento, quali bilancino di precisione e sostanza da taglio per la preparazione del narcotico. L’uomo veniva arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, rinchiuso nella locale casa circondariale. A seguito dell’udienza di convalida è stata disposta per l’arrestato la custodia cautelare in carcere.