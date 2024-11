Rami sui binari, bloccati per ore sulla Sulmona-Pescara

Disagi a raffiche di vento nel Centro Abruzzo a causa dell'ondata di maltempo in atto. Decine le segnalazioni che sono arrivate nella notte ai vigili del fuoco per rami caduti e alberi sradicati dal vento tra Valle Peligna e Alto Sangro. I danni più consistenti si contano ad Alfedena, nella pineta del Cimerone, dove i pompieri sono intervenuti per rimuovere diversi alberi caduti sul manto stradale. La strada è rimasta chiusa per diverse ore. Qualche disagio anche a Castel di Sangro sempre per alberi caduti in centro e in periferia. Problemi si sono registrati sulla tratta ferroviaria Sulmona-Pescara. Il treno regionale partito alle 6 dal capoluogo peligno, e diretto a Pescara, è rimasto fermo per oltre due ore e mezza nei pressi di Torre dei Passeri per la caduta di alcuni rami sui binari.

Dopo una lunga attesa, vista l'impossibilità di procedere con la circolazione, i passeggeri hanno cambiato convoglio, rientrando a Sulmona. «Non è possibile, dopo un'allerta meteo, non prevedere bus sostitutivi o squadre di operai pronte a fronteggiare i disagi. È stato un grave disservizio, soprattutto per noi che ci spostiamo per ragioni di lavoro»- protestano i pendolari della tratta. Disagi significativi si toccano con mano a Castelvecchio Subequo dove, a causa del forte vento, si è scoperchiato il tetto di un'abitazione che si trova in via Dante Alighieri. Si tratta di una palazzina dove vivono cinque famiglie negli alloggi messi a disposizione dal Comune.

«Ci stiamo attivando immediatamente per provvedere con una copertura d'emergenza, in attesa dei lavori definitivi», afferma il vice sindaco, Pietro Salutari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona per le operazioni di messa in sicurezza. In paese sono state chiuse due arterie stradali: via San Rocco e via Valle Donica dove sono caduti grossi alberi, al punto da impedire la circolazione stradale. Pompieri al lavoro anche in altri quartieri del territorio comunale per la presenza di cavi della telefonia mobile, danneggiati dal maltempo.