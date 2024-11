Rapinato con un'ascia in via Tavo, polizia arresta 39enne

Un 39enne, nei giorni scorsi, è stato arrestato per rapina dopo essere stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato. Nella tarda serata i poliziotti delle Volanti, durante il servizio di prevenzione, venivano inviati in via Tavo dalla Sala Operativa, dov’era stata segnalata una rapina, consumata immediatamente prima, ai danni di un 37enne. La vittima era stata avvicinata e minacciata con un'ascia per poi essere aggredita e privata del portafogli contenente 500 euro.

Poi, benché dolorante per i colpi ricevuti, riusciva comunque a segnalare l’accaduto al numero di emergenza. Le volanti raggiungevano immediatamente il luogo dei fatti riuscendo a rintracciare e a bloccare l’artefice dell’aggressione. Quest’ultimo veniva trovato in possesso dell’ascia utilizzata per minacciare e colpire la vittima che era stata riposta all’interno di uno zainetto. L’uomo è stato quindi arrestato e condotto presso la locale casa circondariale, in quanto ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata.