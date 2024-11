Scontro tra due auto all'incrocio tra via Caravaggio e via dell'Emigrante

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina all’incrocio tra via Caravaggio e via dell’Emigrante, coinvolgendo due auto. L’impatto è avvenuto intorno alle 8:30, in un momento di intenso traffico, causando rallentamenti nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Una delle auto, una berlina grigia, procedeva lungo via Caravaggio, mentre l’altra, un’utilitaria rossa, stava attraversando l’incrocio da via dell’Emigrante. L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da causare la rotazione di uno dei veicoli, che si è fermato a pochi metri dal marciapiede.

Le indagini sono ancora in corso, ma i residenti della zona hanno segnalato che l’incrocio in questione è da tempo considerato pericoloso a causa della scarsa visibilità e dell’assenza di un semaforo, nonostante il traffico intenso. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Uno di loro, un uomo di 45 anni, è stato trasportato all’ospedale di Pescara con una sospetta frattura alla gamba e diverse contusioni, mentre l’altra automobilista, una donna di 30 anni, ha riportato solo lievi ferite ed è stata medicata sul posto. Gli agenti della polizia municipale hanno regolato il traffico e avviato i rilievi necessari per accertare le responsabilità dell’accaduto.

I mezzi incidentati sono stati rimossi dopo circa un’ora, consentendo il ripristino della viabilità. I cittadini della zona hanno colto l’occasione per ribadire la necessità di interventi urgenti per migliorare la sicurezza stradale all’incrocio: "Questo non è il primo incidente che avviene qui", ha dichiarato un residente. "Chiediamo da anni un semaforo o almeno una segnaletica più chiara, ma finora non è stato fatto nulla". L’episodio odierno riporta l’attenzione sulla sicurezza delle strade cittadine e sull’urgenza di interventi strutturali per prevenire ulteriori incidenti.