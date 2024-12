Detenzione e spaccio di stupefacenti, 35enne arrestato a Loreto Aprutino

I carabinieri del Nor di Montesilvano, con i colleghi di Collecorvino, ieri hanno arrestato in flagrante un 35enne, di origine calabrese, domiciliato a Loreto Aprutino, celibe, in attesa di occupazione, noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, durante lo svolgimento del particolare servizio i militari avevano notato un andirivieni sospetto di persone nelle adiacenze dell’abitazione del giovane. Le stesse arrivavano con circospezione, si guardavano intorno prima di entrare, per poi allontanarsi in tutta fretta dopo essere uscite.

Si valutava di fare irruzione all’interno dello stabile allo scopo di procedere a mirati controlli di polizia. Nell’occasione si accertava la presenza di un uomo che, alla vista dei militari dell'Arma, si mostrava sin da subito particolarmente nervoso ed insofferente come se volesse nascondere qualcosa. Si procedeva pertanto ad effettuare attività di perquisizione personale e domiciliare: la prima si concludeva con esito negativo mentre la seconda dava i frutti investigativi sperati in quanto venivano rinvenuti, abilmente occultati all’interno di alcune stanze, diversi barattoli in vetro e sacchetti di plastica sigillati tutti contenenti marijuana per un totale complessivo di quasi 2 kg, oltre ad alcuni panetti di hashish del peso complessivo di 400 grammi.

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato. Sulla scorta degli elementi investigativi raccolti, l’uomo veniva dichiarato in stato di arresto ed assolte le formalità di rito veniva associato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.