Bevande e musica dal vivo senza le necessarie autorizzazioni, multato un locale a Pescara Vecchia

Continua l’impegno della Polizia per assicurare i controlli nelle zone della movida. La Questura ha infatti intensificato i controlli nelle zone della movida, facendo seguito alle direttive concordate in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Durante il fine settimana, il Questore di Pescara ha disposto dei controlli nelle aree maggiormente frequentate dai giovani, in cui si trovano diversi locali pubblici ed altri consueti luoghi di ritrovo. In tali aree hanno operato svariati equipaggi sotto il coordinamento di un funzionario di pubblica sicurezza, allo scopo di prevenire comportamenti illeciti e procedendo anche a verifiche amministrative nei confronti di attività commerciali. L’attività di controllo che ha riguardato in particolare la zona di Pescara Vecchia ha avuto lo scopo di contrare lo spaccio di stupefacenti e l’abuso di alcolici tra i giovani.

Durante tale attività si è riscontrato che in un disco-pub venivano somministrate bevande e intrattenuti i clienti con musica dal vivo senza le necessarie autorizzazioni. Il titolare dell’attività dovrà pagare sanzioni amministrative per un ammontare di circa 7.000 euro. Nel medesimo contesto operativo, gli agenti hanno segnalato amministrativamente un giovane per uso personale di stupefacente. Poco dopo, mentre i poliziotti transitavano a piedi in Corso Manthonè, hanno notato un 40enne che sostava all’esterno di un locale. Quest’ultimo, sottoposto a controllo, è risultato essere colpito da una condanna penale da espiare, con l’obbligo di detenzione domiciliare. Per questo motivo è stato arrestato per evasione, trovandosi fuori dalla sua abitazione in orario non consentito.