Il maltempo fa dirottare sull'aeroporto d'Abruzzo due voli diretti a Perugia

La nebbia stanotte ha causato diversi disagi al traffico aereo, e così due voli Ryanair, originariamente diretti dalla Sicilia all’aeroporto internazionale di Perugia, sono stati dirottati verso l’aeroporto d’Abruzzo.

Le avverse condizioni meteo, infatti, hanno reso impossibile l’atterraggio nello scalo umbro, costringendo i piloti a scegliere un’alternativa sicura. Entrambi i voli, uno proveniente da Palermo e l’altro da Catania, sono così atterrati a Pescara senza problemi, con i passeggeri accolti dal personale aeroportuale locale.

La decisione di dirottare i voli è stata presa in conformità con i protocolli di sicurezza. I passeggeri coinvolti nei due voli hanno affrontato alcuni disagi, in particolare per il trasferimento verso Perugia, organizzato attraverso autobus messi a disposizione dalle compagnie aeree.

“Eravamo un po’ preoccupati quando il comandante ci ha informati del cambio di destinazione, ma tutto si è svolto in maniera tranquilla. La sicurezza viene prima di ogni altra cosa”, ha dichiarato a PescaraNews.net un passeggero del volo proveniente da Catania.