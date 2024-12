Scomparso da via Fonte Vecchia, si cerca Rudy Cavazza [FOTO]

Ha 54 anni e si chiama Rudy Cavazza. L'uomo si è allontanato il 6 dicembre da via Fonte Vecchia, nel territorio di Spoltore, e adesso i suoi famigliari lo stanno cercando. A dare la notizia è l'associazione Penelope, riferendo che Cavazza non ha con sé il cellulare e potrebbe essere in difficoltà. Potrebbe anche non indossare le sue scarpe di marca New Balance (cioè potrebbe essere scalzo o avere un'altra calzatura).

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Rudy sarebbe stato avvistato nella giornata dell'8 dicembre in zona Ponte Capacchietti-lungofiume, e indossava delle ciabatte. E' alto 1.75 metri, per un peso di circa 70 kg. Qualsiasi informazione utile può essere fornita al numero di telefono 347/5922521.