Il cane Gipsy fiuta la droga sul camion: arrestato un uomo [FOTO]

Eseguite da parte dei carabinieri di Montesilvano, in collaborazione con l’unità canina antidroga del Nucleo Cinofili di Chieti, mirate attività di polizia giudiziaria con particolare attenzione riposta al contrasto dello smercio di sostanze stupefacenti immesse illecitamente sul territorio. I servizi, svolti nella giurisdizione di competenza, hanno consentito ai militari del Nor della locale Compagnia, nella giornata del 17 dicembre, di trarre in arresto, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 38enne residente a Pescara e gravato da precedenti penali specifici.

Nella circostanza i militari dell'Arma, nel corso di specifici servizi volti alla repressione e al contrasto del commercio delle sostanze stupefacenti, eseguiti in collaborazione ad una unità cinofila del Nucleo Cinofili di Chieti, hanno passato al setaccio alcune zone della città provvedendo al controllo dei mezzi e delle persone che circolavano attraverso le principali arterie stradali. Proprio in tale contesto è stato un autocarro condotto dall’uomo, ad attirare le attenzioni del cane Gipsy che, con insistenza, “puntava” e segnalava al proprio militare conduttore la parte anteriore destra del mezzo.

Considerato l’atteggiamento del cane, i carabinieri decidevano di approfondire il controllo eseguendo una perquisizione veicolare alla ricerca di stupefacenti. Effettivamente il fiuto di Gipsy si è dimostrato assolutamente efficace e determinante poiché, occultati nel cruscotto del mezzo lato destro, venivano scovati due panetti di hashish del peso complessivo di circa 100 grammi. Per tali ragioni l’uomo veniva condotto in Comando, dove al termine delle formalità di rito veniva dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per poi essere posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo che si celebrerà oggi.