Ladro in azione in casa viene stanato grazie alle telecamere: colluttazione e arresto

Rapina impropria, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Sono i reati contestati a un uomo che la sera di giovedì 26 dicembre, Santo Stefano, si è infilato in un'abitazione di Pescara, zona Colli, per rubare. All'interno, però, in quel momento, c'era il proprietario con il figlio minorenne e la moglie. Il padrone di casa ha notato il ladro dalle telecamere di videosorveglianza dell'edificio, mentre quest'ultimo si aggirava nella taverna. Allertato il 112, numero unico di emergenza.

Sul posto in brevissimo è arrivata la polizia che ha trovato il proprietario, nel frattempo sceso per far desistere il ladro, alla prese con una violenta colluttazione con il furfante che poi si è scagliato contro gli agenti intervenuti. E i due stavano ancora lottando quando i poliziotti sono arrivati. Alla fine il ladro è stato bloccato e arrestato, mentre la refurtiva è stata restituita alla famiglia.