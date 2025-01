Montesilvano, carabinieri salvano una 39enne dal suicidio

Nella tarda serata del 6 gennaio, i carabinieri di Pescara hanno salvato una 39enne in procinto di gettarsi dal ponte “Filomena delli Castelli” del fiume Saline, al confine tra Montesilvano e Città Sant’Angelo. Un passante ha contattato il numero unico d’emergenza 112 comunicando all’operatore di trovarsi a Montesilvano, nei pressi del ponte, e di aver notato, sul bordo della struttura, appoggiata all’esterno del guardrail, una donna vestita di nero con lo sguardo fisso nel vuoto.

Appresa la notizia e intuito il grave pericolo in corso, veniva inviata sul posto una pattuglia: i carabinieri, dando prova di elevata lucidità e prontezza, riuscivano ad avvicinarsi alla ragazza e, con un gesto repentino, la traevano in salvo riportandola sulla carreggiata. Una volta tranquillizzata e assistita, la 39enne si lasciava andare a un pianto liberatorio e, stringendo la mano di uno dei carabinieri, diceva: “Grazie, mi avete salvato la vita”. Intervenuto anche il 118 per fornire alla donna le prime cure e poi trasportarla in ospedale allo scopo di svolgere ulteriori approfondimenti medici.