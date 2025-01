Senza corrente nÃ© acqua, sospese attivitÃ  al liceo 'Marconi'

"Credo sia indispensabile capire cosa è avvenuto al Liceo Marconi di Pescara, costretto a chiudere nel corso della mattinata per mancanza di acqua ed energia elettrica, con enormi disagi per un'intera comunità scolastica composta anche da tanti pendolari. È necessario capire le responsabilità e far sì che non si ripetano episodi simili a danno di una scuola intera".

Lo dichiara Piero Giampietro, capogruppo del Pd in consiglio comunale a Pescara e consigliere provinciale, annunciando un'interrogazione sia in Comune sia in Provincia in seguito all'ordinanza di sospensione delle attività didattiche dell'istituto, sito in via Marino da Caramanico, emessa dal sindaco di Pescara questa mattina dopo l'apertura della scuola.

"In una zona dove è presente una scuola così grande è necessario utilizzare ogni accorgimento - sottolinea Giampietro - e valutare se il lavoro fosse programmabile in un fine settimana, quando la scuola è chiusa. Ma soprattutto è necessario capire cosa non ha funzionato nella comunicazione: essere di fronte a difetti di comunicazione nel 2025, mandando a casa centinaia di persone e costringendo alla firma di un'ordinanza urgente è davvero impensabile".