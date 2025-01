Camion perde carico, tubo finisce su auto in centro

Un camion che trasporta materiali edili perde il carico e un tubo metallico da cantiere finisce su un'automobile in transito, al cui interno c'è una donna, sfondando il parabrezza. L'episodio è avvenuto in mattinata a Pescara, in via Tasso, nel cuore del centro del capoluogo adriatico.

Le condizioni della donna, raggiunta al volto dai vetri del parabrezza in frantumi, fortunatamente non destano preoccupazione, a parte il grande spavento. Sul posto, per i rilievi dell'incidente, è intervenuta la Polizia municipale di Pescara.