Tentano di rubare bici caricandole su un auto rubata, arrestati

La polizia di Pescara ha arrestato un 25enne e un 23enne per tentato furto. I due sono stati sorpresi dai proprietari, mentre stavano portando via due biciclette rispettivamente del valore di 1.300 e 200 euro. L’episodio è accaduto intorno alle 14:30 di ieri, nei pressi della stazione di Portanuova. I titolari delle biciclette, mentre chiacchieravano tra loro davanti un locale pubblico, notavano due giovani che, dopo aver accostato l’auto, scendevano dalla vettura e prelevavano le due biciclette incatenate tra loro, per poi caricarle nel portabagagli della vettura.

Una volta sorpresi, i proprietari delle biciclette tentavano di bloccare i due e, proprio in quel momento, transitava una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara. I poliziotti, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, notata la scena, sono riusciti ad intercettare e fermare i due giovani, che venivano condotti in Questura per gli ulteriori accertamenti.

A seguito degli approfondimenti svolti, emergeva che la vettura utilizzata era stata rubata la sera del 3 febbraio a Pescara. I due, entrambi residenti a Pescara, sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il conducente del mezzo è stato inoltre denunciato per ricettazione. L’auto e le biciclette sono state restituite ai legittimi proprietari. Questa mattina è stato convalidato il provvedimento di arresto e disposta per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere.