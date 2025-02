Pescara allagata, attivata la Protezione civile comunale

A causa della pioggia abbondante che sta cadendo su Pescara, il Comune ha attivato la Protezione civile comunale con diverse squadre, in azione con le idrovore, per fronteggiare gli allagamenti. Le situazioni di maggiore criticità per il traffico si sono verificate nel sottopasso che conduce dall'uscita di piazza Italia dell'Asse attrezzato a piazza della Marina, che è stato interdetto ai mezzi, e nella zona di via Spaventa.

Ora si sta intervenendo nella zona di viale Marconi e in via Osento. In campo anche la polizia locale, Ambiente e Pescara energia, oltre all'Aca per ciò che riguarda le pompe di sollevamento che stanno tutte funzionando ma con difficoltà nello smaltimento a causa a quantità di acqua da far defluire. Infatti la quantità di pioggia caduta è sicuramente eccezionale.

Le squadre sono tutte in azione, insieme ai vigili del fuoco. Sta seguendo gli interventi l'assessore alla Protezione civile Massimiliano Pignoli, costantemente in contatto con il sindaco Masci che sta monitorando la situazione. Si raccomanda la massima prudenza, tenendo conto delle difficoltà che si possono incontrare nella circolazione in alcune zone.