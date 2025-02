Si impossessa di prodotti alimentari e cerca di andarsene senza pagare, 30enne nei guai

I carabinieri della Stazione di Pescara Principale, nel primo pomeriggio di ieri, su richiesta del Nue 112 sono intervenuti presso il punto vendita Carrefour all’interno del centro commerciale il Molino, poiché era stata segnalata una persona che dopo aver effettuato un furto aveva tentato di allontanarsi. Nella circostanza, da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che un ragazzo extracomunitario era entrato all'interno del predetto negozio e si era impossessato di prodotti alimentari da banco, tentando di uscire senza pagare.

Sorpreso dagli addetti alla vigilanza, con cui aveva una colluttazione, veniva fermato ma cercava di scappare divincolandosi con violenza; nella circostanza colpiva un vigilantes con una delle due bottiglie di olio di extra vergine di oliva che aveva preso, cui causava escoriazioni all’altezza della zona parietale destra del capo. Considerato che il malcapitato accusava dolori alla testa veniva richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per le prime cure in attesa di accertamenti diagnostici più approfonditi.

Solo l’arrivo dei carabinieri prontamente intervenuti riusciva a riportare la calma ed a bloccare definitivamente il malfattore che ancora provava ad allontanarsi. Si tratta di un 30enne, originario del Marocco, censito in banca dati forze di polizia, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nullafacente, domiciliato in Pescara, ma di fatto senza fissa dimora. Il soggetto è stato tratto in arresto in flagranza di reato per l'ipotesi di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. La merce è stata recuperata e restituita al venditore.

Il 30enne, che ha sempre mantenuto un comportamento non collaborativo e agitato con gli operanti e stato temporaneamente trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Pescara e successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Pescara a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.