Trovato con la cocaina, arrestato un 54enne a Spoltore

Eseguite, dai carabinieri di Pescara, mirate attività di polizia giudiziaria con particolare attenzione riposta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti immesse illecitamente sul territorio. I servizi, svolti nella giurisdizione di competenza, hanno consentito ai militari del Nor, nella tarda mattinata odierna, di trarre in arresto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 54enne, residente a Spoltore, gravato da precedenti penali, titolare di una ditta di autodemolizione.

Nella circostanza i militari dell'Arma, a seguito di mirata attività info-investigativa, svolgevano dei mirati accertamenti sul conto dell’uomo e tenendo costantemente monitorati i movimenti sospetti che si verificavano nei pressi dell’attività connessa all’abitazione. L’indagine prendeva spunto dalle numerose segnalazioni ricevute in merito a un sospetto via vai di persone nei pressi della predetta attività commerciale. Gli stessi, dopo brevi soste, si allontanavano a bordo dei propri veicoli.

Sulla base delle informazioni raccolte, insospettiti da quel comportamento i militari controllavano uno dei soggetti che si era appena allontanato dal posto. L’attività di polizia giudiziaria dava i frutti sperati in quanto, quest’ultimo veniva trovato in possesso di 2,43 grammi di cocaina. In considerazione di quanto accertato si valutava di procedere ad una perquisizione dell’attività commerciale e all’adiacente abitazione del 54enne, poiché si aveva ragione di presumere che la cessione della sostanza stupefacente da poco acquistata fosse avvenuta all’interno di quei locali.

L’uomo, compreso di essere stato scoperto, sin da subito mostrava segni di agitazione. In effetti durante la perquisizione domiciliare venivano rinvenuti circa 50 grammi di cocaina nascosti in un cassetto della cucina, oltre che un bilancino di precisione occultato in una fioriera all’esterno dell’abitazione. Si ritiene opportuno evidenziare che nella circostanza, è stata impiegata in ausilio un’unità cinofila della guardia di finanza che ha ispezionato il vasto piazzale con i veicoli ivi presenti.

Sulla base delle risultanze investigative acquisite dai militari dell’Arma, l’uomo veniva dichiarato in stato di arresto e dovrà rispondere dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una volta terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella mattinata di domani, 26 febbraio. La sostanza stupefacente è il bilancino venivano sottoposti a sequestro.