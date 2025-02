Attacco informatico al sito del Comune

Questa mattina, a partire dalle ore 7:10, il sito ufficiale del Comune di Pescara è stato vittima di un attacco informatico di tipo DDoS (Distributed Denial-of-Service), che ha coinvolto numerosi siti istituzionali della pubblica amministrazione su scala nazionale. Al momento i dipendenti del Ced stanno collaborando con la società esterna fornitrice del servizio per ripristinare la normale operatività.

“I tempi di completamento dell’intervento non sono per il momento prevedibili, in quanto dipendono dall'intensità e dalla durata dell'attacco in corso. Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena la situazione sarà stabilizzata”, si legge in una nota.