Violenza di gruppo su una 17enne, due ragazzi indagati

Violenza sessuale di gruppo pluriaggravata su una diciassettenne: è l'accusa a carico di due fratelli, uno 19enne, l'altro minorenne, per un episodio risalente al 13 febbraio scorso e per il quale, dopo la denuncia della ragazza, è stata aperta a Pescara un'inchiesta, coordinata dalla pm Anna Benigni e dal Gav, il gruppo antiviolenza della Procura della Repubblica di Pescara. A raccontare la vicenda è un articolo del quotidiano Il Centro.

I due indagati, secondo quanto ricostruito, avrebbero fatto ubriacare la ragazza per poi approfittare del suo stato e abusare di lei, insieme ad altri soggetti, in uno sgabuzzino di un palazzo nella periferia pescarese. Le indagini proseguono per individuare i complici dei due fratelli i cui telefoni cellulari, intanto, sono stati posti sotto sequestro. Un fascicolo è stato aperto anche dalla Procura per i minorenni dell'Aquila.