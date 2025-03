Incidente in via Santa Ciriaca a Cepagatti, si cercano testimoni

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15, si è verificato a Cepagatti un incidente stradale in via Santa Ciriaca, sulla strada che conduce a Pianella, nei pressi del ristorante Poggio del Sole. L'incidente ha coinvolto tre auto, di cui una è fuggita subito dopo l'impatto. Secondo le prime ricostruzioni, due auto, effettuando un sorpasso al limite lungo il rettilineo, avrebbero urtato una Lancia Ypsilon che stava uscendo dalla via del ristorante.

Nel caos del momento, tra curiosi e soccorsi, non sono stati raccolti i numeri o i recapiti dei testimoni presenti, anche perché i conducenti coinvolti sono stati trasportati in ospedale. Ora si cercano testimoni che abbiano assistito alla scena per fornire informazioni utili a chi era a bordo della Lancia Ypsilon. Chiunque abbia visto l’accaduto o abbia dettagli utili, è pregato di farsi avanti.