Omicidio Thomas, condannati i due ragazzi: 19 anni a uno, 16 anni e 4 mesi all'altro

Sono stati condannati a 19 anni e 4 mesi e a 16 anni di reclusione i due ragazzi, all'epoca sedicenni, accusati di aver ucciso il coetaneo Christopher Thomas Luciani, 'Crox' per gli amici, colpendolo con 25 coltellate il 23 giugno scorso nel parco ‘Baden Powell’.

La pm della Procura della Repubblica per i minorenni dell'Aquila, Angela D'Egidio, aveva chiesto 20 e 17 anni. 'accusa per entrambi era di omicidio volontario, con le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. Il processo, con rito abbreviato, si è svolto a porte chiuse, nel Tribunale per i minorenni dell'Abruzzo blindato.

"Pena abbastanza giusta: l'ergastolo l'ho avuto io quel 23 giugno, l'ergastolo del dolore. Loro vedranno la luce del sole, il mio Crox non più. Mi spiace anche per loro perché sono ragazzi ma devono capire che chi sbaglia paga". Lo ha detto la nonna di Thomas 'Crox' Luciani Olga Cipriano commentando a caldo la sentenza del Tribunale dei Minori che ha condannato a pene severe i due minorenni autori del delitto di Pescara.