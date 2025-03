Balneatori in lutto, è morto Chicco Collini

Nella notte ci ha lasciato prematuramente Giovanni Collini, per tutti “Chicco”, titolare dello stabilimento balneare “Mila” che gestiva da circa dieci anni.

Il presidente del Sib-Confcommercio, Riccardo Padovano, dichiara: “Siamo distrutti e sconcertati per una notizia che non avremmo mai voluto ricevere e che ci porta via un brillante imprenditore ed una persona buona e generosa che ricorderemo sempre sorridente e disponibile con tutti. Purtroppo ce l’ha portato via una malattia tanto cattiva quanto imprevedibile. Infatti solo un anno fa aveva ristrutturato completamente lo stabilimento balneare “Mila” investendo tra tante incertezze legislative sul mare che era la sua grande passione”.

Da sempre, aggiunge Padovano, “Chicco” Collini “aveva vissuto e lavorato sul mare dapprima con lo stabilimento di famiglia “La Croce del Sud”, poi con lo stabilimento “La Sirenetta” di Francavilla al Mare e poi con il ristorante “Attilio”, intitolato al padre anch’esso da poco scomparso, che ha poi portato all’interno dello stabilimento “Mila”. Sono centinaia i messaggi che tutta la categoria dei balneari sta inviando alla famiglia a testimonianza del grande affetto che tutti avevano per un giovane imprenditore del mare che rappresentava il futuro della nostra categoria”.

Poi Padovano conclude: “Come Sib-Confcommercio porgiamo le più sentite condoglianze dell’intera categoria dei balneari alla madre, alle sorelle, alla moglie e alla figlia che avranno il compito di portare avanti lo stabilimento balneare “Mila” che rappresentava il sogno di “Chicco” che purtroppo si è interrotto troppo presto”.