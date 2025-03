Beccato con hashish e una pistola da soft air: denunciato

A Montesilvano i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, a seguito di segnalazione al 112, hanno controllato un 21enne che si aggirava per le vie cittadine, in bicicletta con in pugno una pistola, successivamente risultata una pistola da soft air. Lo stesso, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un involucro in cellophane trasparente contenente hashish del peso complessivo di 0,70 grammi.

Il giovane è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pescara per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato all’Autorità Amministrativa (UTG – Prefettura) per uso personale di droga, come disposto dall’art.75 del Testo Unico Stupefacenti che, fra l’altro, prevede che gli assuntori siano avviati a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze.