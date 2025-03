Guida in stato di ebbrezza e finisce nei guai. Ritirata la patente di guida

Prosegue l’attività di prevenzione dei carabinieri del comando provinciale di Pescara. Predisposti specifici servizi perlustrativi a largo raggio per arginare i reati contro la persona e il patrimonio. Le principali arterie stradali, sia cittadine che periferiche, sono state interessate da posti di controllo alla circolazione stradale. A Cepagatti i carabinieri di quella Stazione, in un normale controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un 53enne, residente in quel centro, che a seguito di accertamento alcolemico è risultato positivo, l’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Pescara per guida in stato di ebbrezza alcolica e la patente di guida veniva ritirata.

Ad Alanno, invece, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Penne, in un normale controllo alla circolazione stradale, hanno fermato una vettura con tre 20enni del posto, trovati in possesso di una modica quantità di hashish, occultata all’interno dell’auto, sotto la leva di stazionamento. I giovani sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa (UTG – Prefettura) per uso personale di droga come disposto dall’art. 75 del Testo Unico Stupefacenti che, fra l’altro, prevede che gli assuntori siano avviati a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze.