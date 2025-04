Guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti: controlli tra Pescara e Montesilvano

La polizia, nel fine settimana appena trascorso, ha organizzato un servizio al fine di contrastare la guida in stato di ebbrezza e dopo aver assunto stupefacenti, con l’ausilio di un laboratorio mobile e con la presenza del personale sanitario della Questura di Pescara. Il servizio è stato svolto nelle principali aree della movida di Pescara e Montesilvano. In totale sono state 6 le patenti di guida ritirate in una sola notte dalla Polstrada di Pescara ad altrettanti conducenti risultati positivi alla prova dell’etilometro.

Intorno alle ore 2.30 è stato intimato l’alt ad una macchina a bordo della quale vi era una 27enne, intenta a parlare con il telefonino in mano mentre era alla guida. Nonostante le fosse stato intimato l’alt, la ragazza continuava nella sua conversazione telefonica. Sottoposta alla prova etilometrica è risultata positiva. Severe le sanzioni alla quale andrà incontro, con un verbale di oltre 800 euro e una doppia sospensione della patente di guida (da 15 giorni a un mese per la guida con il telefonino e da 3 a 6 mesi per la guida in stato di ebbrezza); 15 i punti patenti che le sono stati decurtati.

Inoltre intorno alle ore 4, è stato intimato l’alt ad una vettura che procedeva pericolosamente a zig zag lungo la strada; a bordo vi era un 25enne, residente a Pescara, che è subito apparso in evidente stato di confusione. Il ragazzo, neo patentato, aveva conseguito la patente da soli 10 giorni, ed era uscito proprio per festeggiare con gli amici questo traguardo. Sottoposto alla prova dell’etilometro è risultato positivo come anche alla successiva prova salivare, per accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti, per una recente assunzione di cannabinoidi. Anche per il ragazzo saranno applicate severe sanzioni con sospensione della patente e totale azzeramento dei punti.

Durante i controlli, inoltre, è stata sequestrata un’auto priva della copertura assicurativa e fermato un conducente che non aveva mai conseguito la patente di guida. Per quest’ultimo oltre 5mila euro la sanzione da pagare. Infine verso le ore 2.15, è stato intimato l’alt ad un furgoncino, il quale non accorgendosi della pattuglia ha proseguito dritto, rischiando anche di investire l’agente di polizia che gli ha intimato l’alt. L’autista, un 51enne, residente a Pescara, anziché guardare la strada mentre guidava era intento a fissare il telefonino. L’uomo si è giustificato dicendo che stava guardando il navigatore. Per lui 250 euro di sanzione, 5 punti decurtati, più la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 1 mese.