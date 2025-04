Atti vandalici al parco Baden Powell, due ragazzi rompono i cestini

Due ragazzi si sono divertiti a rompere i cestini dell’immondizia nel Parco Baden Powell. È quanto denuncia sui suoi canali social il Comune, che ha scoperto il fatto grazie alla segnalazione dei cittadini che vivono lì. Il video dei residenti, che ritrae i due giovani, è stato inviato alle autorità competenti per avviare l’iter legale conseguente.

“Ci auguriamo che i genitori possano riconoscerli, per educarli al rispetto del bene comune e fare in modo che gesti così deprecabili non si ripetano più. Il decoro urbano di Pescara e il rispetto degli spazi pubblici riguardano tutti! Grazie a chi collabora per una città più bella e vivibile”, scrive il Comune in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

GUARDA IL VIDEO