18enne denunciato per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere

Denunciato a piede libero un 18enne. Ieri pomeriggio, alle ore 17:30 circa, i carabinieri della stazione di Pescara Scalo, durante un normale servizio di perlustrazione nei pressi del parco Sabucchi, hanno notato il ragazzo, già noto alle forze di polizia, che alla vista dei militari dell'Arma si allontanava velocemente. Immediatamente raggiunto e fermato dalla pattuglia, il giovane si mostrava particolarmente nervoso e agitato.

La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire addosso al 18enne, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm, tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per tali ragioni il soggetto veniva condotto presso gli uffici della locale Stazione Carabinieri dove, al termine delle formalità di rito, veniva denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Pescara, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, per porto di armi od oggetti atti ad offendere.