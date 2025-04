Cavo Internet tranciato, 118 trasporta computer con i dati degli utenti

Attivata per la prima volta dalla Asl di Pescara una procedura di emergenza per il recupero delle informazioni cliniche: il personale del Ced ha caricato tutti i dati delle cartelle sanitarie elettroniche su dei computer che sono stati poi trasportati dal personale del 118 a Penne, per farli arrivare nel più breve tempo possibile. Sono gli effetti dei disservizi che si sono generati in parte della provincia di Pescara dopo che un cavo principale di Tim è stato accidentalmente tranciato a Villanova di Cepagatti. Le criticità principali, che vanno avanti da diverse ore, hanno riguardato proprio l'ospedale di Penne.

"Ci siamo trovati di fronte ad una situazione imprevista, imprevedibile e improvvisa - dice all'Ansa il direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli - E' stata attivata per la prima volta una procedura di emergenza per il recupero delle informazioni cliniche. Ringrazio il personale del Ced, quello del 118 e quello del presidio ospedaliero di Penne per l'impegno profuso. E' stato messo in atto, rapidamente, un piano in emergenza finalizzato a gestire la situazione e a ridurre i disagi per l'utenza".

E poi: "La rete della Asl si è attivata e i pazienti che, dopo l'arrivo al Pronto soccorso di penne, dovevano essere ricoverati, sono stati trasferiti a Popoli. Nonostante le difficoltà, l'azienda sanitaria, grazie all'impegno di tutte le professionalità coinvolte - conclude il dg - è riuscita a gestire l'emergenza. Dalla Prefettura ci hanno comunicato che il ripristino delle linee dovrebbe avvenire per le 20,30".