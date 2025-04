Sei persone sono rimaste ferite, una in gravi condizioni, in un incidente stradale accaduto nel pomeriggio a San Valentino in Abruzzo Citeriore sulla statale 487. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un frontale fra due auto.

Sul posto i sanitari del 118 con l'elisoccorso e alcune ambulanze. Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Pescara.