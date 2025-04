Figlio denunciato dai genitori dopo 25 anni di soprusi e angherie finisce in carcere

I carabinieri di Pescara Scalo, ieri pomeriggio, hanno dato esecuzione al provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale del capoluogo adriatico nei confronti di un 43enne del posto, già noto agli organi di polizia.

Tutto scaturisce dalle immediate indagini avviate dopo la denuncia sporta dagli anziani genitori, residenti in città, che dopo venticinque anni di soprusi e angherie, all’ennesima richiesta di denaro, hanno deciso di rivolgersi alle autorità, disperati per la situazione in cui erano ridotti e costretti a rifugiarsi in una struttura alberghiera.

Le risultanze emerse non hanno lasciato adito a dubbi sulla gravità delle responsabilità in capo al 43enne che hanno indotto l’autorità giudiziaria a emettere il provvedimento di custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato portato nella locale Casa Circondariale.